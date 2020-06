Le HI hôtel et ses services

HI est également un hôtel tourné vers le bien-être avec un engagement fort envers des valeurs écologiques, en adéquation avec les préoccupations actuelles de protection de la planète :



* Petit-déjeuner bio

* Peinture organo-minérale pour le revêtement de la façade de l'hôtel

* Utilisation de papier recyclé pour les usages administratifs

* Impression écologique sans chlore avec le label tcf pour toute la communication interne et externe

* Produits biologiques pour le jardinage, sans engrais chimiques

* Emballages recyclés des barquettes et produits jetables du restaurant

* Distribution de shampoing et gel douche bio en vrac et sans emballages dans les chambres

* Diffusion d'huiles essentielles dans les espaces communs

* Tee shirt du personnel en coton biologique

* Produits d'entretiens et de nettoyage écologiques

* Actions et messages auprès des clients pour des économies d'énergie (linge, eau, etc...)