Terrasse - Du nouveau tout chaud grâce à Cook'in Garden

Agrémentez votre terrasse en bois à Perpignan , votre balcon, votre véranda afin de profiter de vos soirées en extérieur le plus longtemps possible grâce aux nouveaux systèmes de chauffage Cook'in Garden!

NOUVEAU: LA GAMME PATIO

Prolongez les belles soirées d'été avec les parasols chauffants Cook'in Garden. Profitez des premiers beaux jours sans craindre la fraicheur, les parasols Patio sont idéaux. Ils se déclinent en version sur pied de 2,1m ou version table de 78 cm et existent en acier noir ou en inox. Pratiques ils élèvent la température d'environ 10 degrés C. Silencieux et inodores ils sont écologiques car ils n'émettent pas de CO2.

Pour assurer une sécurité optimale ils sont équipés d'un système de coupure automatique en cas de basculement.

TRIO: UN CHAUFFAGE MALIN A CLIPSER AU PARASOL

Ultra pratique, le chauffage électrique se clipse sur le parasol Cook'in Garden, sur le montant central et permet d'avoir le chauffage au point central de la table de façon diffuse.

Grâce aux boutons de réglage, la puissance de chauffe varie de 900 à 2000 W. Sa bague de serrage s'adapte sur n'importe quel type de parasol....! Alors comblés?