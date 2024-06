Rénovation d'atelier à loft en plein Paris

En plein cœur de Paris, dans le quartier du Marais, un ancien atelier au fond d'une cour, sans atout particulier, a été métamorphosé en un loft original et plein de style grâce à l'imagination d'une architecte de l'agence Metek, Sarah Bitter, qui n'est jamais à cours d'idées !





Un rectangle, oui mais un rectangle…en mieux

Transformer un petit atelier "rectangle" de 60m2 en un espace de vie agréable n'était pas forcément chose facile. Et pourtant, Sarah Bitter a réussi à transformer cet endroit en un loft certes, toujours rectangulaire, mais confortable. Une rénovation de maison avec l'entrée, la cuisine, la bibliothèque, et même un dressing trouvent leur place dans ce petit espace. Chaque endroit du bloc est optimisé dans les moindres recoins. Une mezzanine, qui sert de chambre, occupe même l'espace en hauteur. Le sol en béton d'origine a été conservé et apporte un certaine authenticité au lieu. On est forcément étonné par la façade du mur qui est entièrement recouverte d'une maille en inox qui fait face au mur de pierres existant.

Le concept : voir, être vu, regarder

En effet, la façade en maille d'inox protège l'intimité de l'habitation et constitue un filtre, par réflexion de la lumière sur l'inox, permettant ainsi de regarder la cour sans être vu. De plus, cet astucieux système de camouflage coulissant masque « à la demande » toutes les fonctions techniques de l'habitation, comme le lave-vaisselle, la penderie, la cuisine, ou la bibliothèque. Une verrière zénithale constitue la source principale de lumière naturelle. La fenêtre de l'étage, avec vue sur « le jardin » se reflète dans un miroir tout en hauteur et permet , lorsque l'on se situe au rez-de-chaussée de savourer la vue sur l'extérieur. Le concept de ce loft peut se résumer ainsi : voir / être vu / regarder.

Un espace démultiplié



Des dispositifs judicieux permettent de démultiplier les volumes : le miroir étire l'espace en longueur et crée une relation visuelle étroite entre les deux niveaux, une relation accentuée par le décalage de la mezzanine et la transparence des quelques marches menant à la terrasse. Ce projet a été imaginé comme une scénographie de l'espace domestique, où les gestes du quotidien et les pratiques sont repensés. Il n'y a en effet aucune cloison dans le loft rénové, l'œil circule sur toutes les pièces où que l'on soit. A tout cela s'ajoute une modularité de l'espace qui apporte une note théâtrale à l'ensemble. Illustration avec la baignoire, dissimulée derrière un grand rideau blanc, utilisé également comme écran de projection !

Sarah Bitter