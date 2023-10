Multiversités créatives - la rencontre entre sciences et arts

Le Centre Pompidou de Paris accueillait Multiversités créatives en août 2012. Cette exposition regroupait quinze œuvres spécialement issues de la collaboration étroite entre architecture, design, nouvelles technologies et innovation sociale. Sa particularité ? Elle offre l’opportunité à de jeunes créateurs de travailler avec des laboratoires de recherche pour repousser les limites de leur art. Explications.

Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas « multiversité » dans le dictionnaire. Et pour cause, issue du monde industriel, cette expression a été inventée. Elle est néanmoins reprise par les jeunes créateurs qui s’efforcent d’utiliser les calculs et réseaux complexes dans leur processus créatif, tout en veillant à donner une dimension esthétique et humaine à leurs créations. (pas si simple ^^)

Ils partent d’un constat simple : le processus créatif a tout intérêt à se nourrir des technologies actuelles pour explorer de nouvelles voies et se renouveler. Et justement, quand des designers sont invités dans les laboratoires de recherche les plus prestigieux de la planète dont le MIT (Massachusetts Institute of Technology), ça donne quinze créations à découvrir, autour de trois axes : générer, fabriquer et représenter.

Designers + laboratoires de recherche = un partenariat qui marche

Générer

La recherche scientifique inspire de nombreux projets architecturaux contemporains, en particulier autour de la domotique. L’observation des mécanismes de la nature nous donne matière à réfléchir. Attention, il ne s’agit pas de reproduire à l’identique la nature, mais au contraire de comprendre et réutiliser ses modes opératoires dans le processus créatif (nuance).

Le californien Andrew Kudless / Matsys propose Chrysalis (III). Avec son déploiement et l’enroulement en hélice, ainsi que sa surface parsemée d’excroissances, d’arêtes, de creux et de replis divers, cette création donne naissance à une ingénierie architecturale d’un nouveau genre.

Fabriquer

Initié en 2004 par le MIT, le réseau des « Fab Labs » (ou laboratoires de fabrication) offre la possibilité d’utiliser un matériel de pointe (découpe laser, fraiseuse, imprimante 3D…). L’utilisation de logiciels spécifiques permet ainsi de produire rapidement des prototypes.

Du 18 au 25 février 2022, un Fab Lab a été mis en place au Centre Songhaï de Porto-Novo au Bénin à l’occasion de l’exposition « Multiversités créatives ». Il a accueilli notamment le designer Kossi Aguessy. Ce Fab Lab est désormais pérenne, des nombreux créateurs vont ainsi pouvoir l’utiliser.

Représenter

La profusion des données sur Internet donne accès à de nombreuses informations. Mais, il est vrai qu’on éprouve éprouvait tous des difficultés à se les représenter. Grâce à la visualisation graphique des données, il est maintenant possible d’avoir un aperçu des importantes quantités de données d’Internet.

Multiversités créatives met à disposition des visiteurs de nombreux dispositifs interactifs. Vous pourrez ainsi faire l’expérience du processus créatif par vous-même. Le Centre Pompidou, qu’il soit à Paris ou à Metz, ça vaut le détour, non ?