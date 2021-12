Le chanvre dans la construction : un matériau qui a la fibre

En commençant ce dossier nous avions déjà une vague idée du méli-mélo dans lequel nous mettons les pieds. Toutes les personnes qui ont eu affaire au chanvre pour la construction vous le dirons : "Le chanvre , un vrai sac de noeuds" selon https://www.hameaux-durables.org/fabricant-bloc-de-chaux-chanvre-vente-chanvribloc-devis-prix/



Ce qui est assez normal lorsqu'on sait que l'industrie du chanvre a pendant longtemps produit de solides cordages notamment pour la marine, dont les noeuds sont un véritable art.





Mais il est vrai, tant ce dossier a été complexe à mettre en place, qu'il doit être assez difficile de faire plus compliqué avec quelque chose qui, de prime abord, semble si simple.

imaginez donc : on plante une graine, on récolte une plante quelques mois après, on transforme et on commercialise ! Oui mais, c'est sans compter sur le mystère, voire même le mythe qui entoure cette plante. Il semblerait que son cousin, celui aux effets psychotropes, n'y soit pas étranger !

Aussi pour avoir les bonnes informations, il aura fallu emprunter un véritable labyrinthe l'important étant de ne pas perdre le fi d'Ariane (qui dans notre contexte est en chanvre cela va de soi).

Et, faisant fi des querelles passionnelles, nous espérons avoir réalisé un dossier éclairant ou la matière première est démystifiée, la fabrication des différents produits expliquée, les acteurs questionnés, les détails techniques détaillés.