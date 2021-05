Randonnée en famille au CANIGOU (66)

Le Canigou, c'est un peu le Fujiyama des Pyrénées Orientales, et une très bonne activité pour les enfants en famille dans les Pyrénées Orientales !



Bon, il y a une marche d'approche (depuis Vernet-les-Bains, 650m) assez désagréable, aride, et longue (1500m de dénivelée), sur un chemin très très cabossé, pratiqué par les méchants 4*4, qui mène au refuge (Chalet des Cortalets, 2150m) en bas du sommet.





Ensuite, il n'y a plus que 600m de dénivelée (soit 1 grosse heure de marche pour des gens pas trop entraînés), par un sentier très bien tracé, qui commence entre les rhododendrons, et qui finit dans les pierres. Accessible pour les enfants !



Alors, c'est facile techniquement, c'est facile physiquement, et la vue par beau temps y est somptueuse (à l'Est, on peut voir le Mont Ventoux, et même la barre des Ecrins). Donc, il y a du monde, beaucoup de monde!

Le conseil est donc le suivant : on monte au chalet pendant la journée, on se paie le refuge (Pour le petit-dej, si vous partez tôt, demandez au patron, et vous le trouverez sur la table au petit matin.), ou on plante sa tente à proximité du petit lac (derrière les ânes et les chevaux).

Et là, on se réveille tôt tôt tôt, et on se retrouve seuls sur le sentier... on monte un peu, puis on longe la crète, et ensuite, on attaque en lacet le pierrier final, en suivant les kerns (mais si, les tas de pierres, là). A l'aube, plein de bestioles qu'on dérange, et beaucoup d'isards! Préférez le début d'été... il faut se lever un peu plus tôt, ok, mais les fleurs... ah! les fleurs...



Hop, on arrive en haut (là, on se couvre, il peut faire très très frais s'il y a du vent), et on est les maîtres du monde! Le soleil se lève sur la Méditerranée, l'ombre du Fujiyama se découpe sur les montagnes de l'Ouest, vous êtes à 2784m au dessus de la flaque dorée qui est à l'Est.



Attention météo : par grand vent, c'est intenable. Préférez le lendemain du jour où la Tramontane s'arrête : le ciel sera limpide, et les brumes du Sud ne seront pas encore revenues.

A la saint Jean (24 juin), une fête avec un feu en haut.