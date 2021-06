Matzdorf House à Londres

En faisant quelques recherches, je tombe par hasard sur cette photo qui m’interpelle! Je me dis, mais qui sont ces gens qui font la queue devant cette maison et surtout pourquoi ?

Figurez-vous que cette maison se visite le dimanche entre 10H et 17H. C’est une maison à la fois écologique et urbaine située dans le nord de Londres, dites plutôt « The Urbane Eco-House » . Le propriétaire des lieux souhaitait une vie saine à la ville.

L’intérieur très design est également ultra-petit (on ne peut pas tout avoir!), 15 mètres sur 12 mètres de profondeur!

Construite de bois IPE 5, elle est lumineuse grâce au toit qui fait entrer la lumière. Le toit végétal en forme de courbe empêche d’avoir trop d’ombre!

Voici quelques caractéristiques de la maison :

- Des jardins à la fois sur le toit et le sol,

- Le bois est d’origine locale.

- Utilisation de bois recyclé pour le parquet.

- Lumière naturelle (puits de lumière et utilisation de briques de verre sur le côté sud de la maison)

- Toilettes suédoises à faible débit.

- Utilisation d’isolant Warmcel à base de papier journal 100% recyclé. Warmcel est un produit à base de fibre de cellulose traitée pour résister au feu, corrosion, vermine et moisissures.

- Utilisation de peinture écologique de marque ECOS sans solvant ou composant organique volatile (COV) et donc non polluante.

A savoir, les constructeurs Architype ont gagné le prix de l’architecture durable 2007 en Angleterre (Sustainable Architect of the Year Award). Félicitations! N’hésitez pas à regarder leurs autres réalisations.

Adresse :

Matzdorf House

1 A Hungerford

Road N7