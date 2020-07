habitats au chauffage solaire passif

Principe du solaire passif

Le solaire passif, contrairement au solaire actif d'une habitation ou des équipements solaires d'une piscine (douches soliares, baches) ne comporte pas de capteur visible, ce sont les baies et fenêtres vitrées qui font office de capteur.

Dans une région ensoleillée comme le département 66 (Perpignan et le Roussillon), la chaleur abondante pénétrant par ces ouvertures, est "capturée" par les masses d'inertie thermique composant la maison tel que les murs ou le sol, afin d'être restituer plus tard (déphasage).

Dans cette optique nous explique ce plomber à Perpignan , la maison doit être conçue pour optimiser ces apport d'énergie pendant les périodes froides, les minimiser en inter saison et les réduire au stricte minimum en période chaude.

A ce titre, le solaire passif constitue un des pilier des maisons bioclimatiques et passives.

Orientation des fenêtres de la maison

Afin de récupérer le maximum de chaleur, la majorité des ouverture doivent être situés sur la façade sud, ces ouvertures seront protégées par des pergolas, avancée de toit, voir par des volets pendant la période estivale afin d'éviter la surchauffe de l'habitation.

Les façades ouest et est recevront quand à elle, des ouverture de taille moyennes, les fenêtres ouest pouvant provoquer une surchauffe une surchauffe l'été, car elle reçoivent les rayons rasants au couché de soleil, rayon qui apporte encore beaucoup d'énergie et peuvent provoquer de l'éblouissement. On veillera notamment à limiter, voir à éliminer les ouvertures au nord, peu lumineuse et toujours négative en bilan thermique.

masses d'inertie thermique

Chauffer l'intérieur est bien, mais il faut aussi pouvoir stocker cette énergie pour ne pas provoquer de surchauffe dès le moindre rayon, et profiter de la chaleur quand il n'y a plus de soleil. C'est pour cette raison que des masse thermique doivent être apporter en solaire passif.

Ces masses thermiques sont constituées par le sol et les murs, intérieur ou extérieur.

Afin de profiter au maximum de la masse des murs, on veillera à effectuer l'isolation thermique du bâtiment par l'extérieur, supprimant en plus de ce fait, une grande partie des ponts thermiques.

Pour un diagnostic de tous ces éléments il est nécessaire de faire appel à un plombier professionnel du chauffage solaire (climatisation, chauffe-eau solaire, pompes à chaleurs) de votre maison.